Владислав Кипкаев назначен прокурором Сосновоборского района Общество

Пенза, 12 мая 2017. PenzaNews. Юрист первого класса Владислав Кипкаев назначен прокурором Сосновоборского района Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в пятницу, 12 мая.

Кипкаев Владислав Вячеславович родился в 1988 году в Кузнецке.

Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

C 2010 года проходит службу в органах прокуратуры Пензенской области. Он состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Октябрьского района Пензы, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры региона, прокурора отдела, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области.

С июля 2016 года состоял в должности заместителя прокурора Ленинского района Пензы.

С 3 октября 2016 года он исполнял обязанности прокурора Сосновоборского района.