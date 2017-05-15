Изымать участки на набережной Суры будут после получения проекта по коммуникациям Общество

Пенза, 15 мая 2017. PenzaNews. Участки для изъятия в рамках реконструкции набережной реки Суры в Пензе будут определены после получения проектного решения на строительство коммуникаций. Об этом сообщила заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина в ходе брифинга в понедельник, 15 мая.

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«Когда будет представлено проектное решение, возможно, домовладения чьи-то и земельные участки попадут в эту территорию», — отметила она.

Заместитель главы администрации Пензы уточнила, что в настоящий момент заключены два договора на строительство коммуникаций — системы ливневой канализации и очистных сооружений в районе Бакунинского моста и водопровода у моста Дружбы.

«Это территория от одного подвесного моста до другого подвесного моста. На этой территории имеются участки не только принадлежащие муниципалитету, но и находящиеся в собственности физических лиц», — пояснила Ирина Ширшина.

Вице-мэр уточнила, что контракты на строительство заключены в апреле и проектное решение еще не выдано.

«Собственникам мы пока предложить не можем ничего, потому что процедура изъятия такова, что сначала должно быть основание. Как только нам спроектируют систему водоснабжения и водоотведения, мы будем понимать, какие участки попадают под изъятие и уже по оценке предлагать собственникам выкупную цену. Процедура вся законом предусмотрена пошагово, поэтапно. Раньше, чем будет ясно, что этот участок именно попадает под проектируемую систему инженерных коммуникаций, предложить выкупную цену собственникам мы не вправе», — добавила Ирина Ширшина.