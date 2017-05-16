Стала известна полная программа фестиваля «Jazz May» в Пензе Общество

Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Полная программа VII международного фестиваля джазовой музыки «Jazz May Penza», который пройдет с 19 по 21 мая, сформирована в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Три фестивальных дня получили свое название по географии выступающих артистов. Так, 19 мая «Пенза встречает Луганск»: на открытой площадке фестиваля в 17.10 выступит группа «Дмитриев-Бэнд» из Заречного, а в 18.05 — ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Combo» из Луганска.

Второй день, 20 мая, получил название «Пенза встречает Самару». В 12.00 начнется блок «JazzKids» в рамках которого выступят ученики и коллективы музыкальных школ. В 13.10 выступит коллектив «Jamberry», а в 13.00 — «Единорок» из Пензы. На сцену выйдут «Монокль» под управлением Алексея Титенко, «Moving Club Band», «OceanJazzBand», «Brilliant Corners» и Дмитрий Болдырь из Самары, а также пензенские коллективы «Silver Foxes» и «P+Project» под управлением Петра Андронова.

Читайте также

В Пензе объявлен сбор средств на фестиваль «Jazz May»

Программа 21 мая называется «Пенза встречает Саратов». Музыкальную программу фестивального дня в 12.00 откроет пензенский «Экспромт», после которого зрители услышат ансамбль детской музыкальной школы имени В.П. Чеха под управлением Александра Столярова, а затем — пензенскую группу «No comments».

Также в этот день на сцену выйдут саратовский ансамбль под управлением Вахтанга Торели, пензенская группа «Мариванна», трио Алексея Проказова, в составе которого участники из Пензы и Москвы, коллектив «Street life» с солисткой Марией Андреевой из Саратова, «Джаз-альянс» Дмитрия Толочкова и биг-бэнда «Волга» имени Александра Светлова. Завершится музыкальная часть на открытой площадке выступлением пензенской группы «Культ-ура!».

Кроме того 21 мая зрителям представят шоу барабанщиков «Pulse» и огненное шоу «Солтис».

Читайте также

Фестиваль «Jazz May» помогает привлекать туристов в Пензенскую область — министр

Традиционно вечером в 19.00 на протяжении трех дней в киноконцертном зале «Пенза» пройдут платные концерты. 19 мая выступят «Экспресс-Бэнд» под управлением Юрия Белоногова, ансамбль эстрадной и джазовой музыки «Combo» и интернациональный квартет Дины ДеРоуз.

20 мая в программе концерта намечено выступление коллектива «Dock in Absolute» из Люксембурга и Мариам Мерабовой совместно с проектом «Miraif» Армена Мерабова.

21 мая в ККЗ «Пенза» можно будет услышать выступление Алины Ростоцкой и московского ансамбля «JazzMobile» и коллектива «Electric Shock», в состав которого входят участники из Венгрии, России и Франции.

Также на протяжении всех трех дней фестиваля у служебного входа филармонии будут организованы музыкальные мастер-классы.

19 мая в 14.30 вокальными навыками поделится Дина ДеРоуз. 20 мая в 13.00 Дмитрий Болдырь расскажет, как работать над джазовым стандартом и какие изменения и дополнения необходимы для профессионального звучания, а в 16.30 он проведет ритмический интенсив для джазовых музыкантов и покажет упражнения для сольных и групповых занятий. В 15.00 состоится мастер-класс Мариам Мерабовой по вокалу.

В заключительный день фестиваля на 13.30 запланирован мастер-класс Армена Мерабова «Джазовая гармония и импровизация», а в 15.00 занятие по вокалу проведет Алина Ростоцкая. Заключительным в программе станет музыкальный мастер-класс для детей 2–3 лет с мамами «Стакатто-Попрыгато».

Читайте также

В Пензе на фестивале «Jazz May» выступят исполнители из шести стран

На открытой площадке 20 и 21 мая будет организована работа творческих мастерских. Два фестивальных дня будут начинаться с утренней практики хатха-йоги от студии «Soho».

20 мая в 12.00 состоится мастер-класс по лепке из глины, где планируется изготовить магниты и панно с символикой фестиваля, в 14.00 преподаватель детской музыкальной школы №1 Пензы Елена Демина проведет занятие по сольфеджио.

В 14.30 начнутся мастер-классы «Декоративный музыкальный натюрморт в технике витраж» для взрослых и «Майский джаз: создаем открытки своими руками» для детей, а затем, в 16.30, любой желающий сможет изготовить музыкальные инструменты из подручных материалов. В 19.00 состоится открытый танцевальный мастер-класс.

21 мая пройдут урок по лепке кружки из глины от гончарной мастерской «Капля солнца», художественные мастер-классы для взрослых и детей, а также занятия под названием «Джаз-дерево» от студии «Форма».