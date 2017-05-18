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В Кузнецке определены участники программы по формированию современной городской среды

10:38 | 18.05.2017 | Общество

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Кузнецк, 18 мая 2017. PenzaNews. 10 домов, по предварительным данным, вошли в число участников программы «Формирование современной городской среды, благоустройство территории города Кузнецка Пензенской области» в 2017 году.

В Кузнецке определены участники программы по формированию современной городской среды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, в список участников вошли дома №2А на улице Манторова, №11А на улице Октябрьской, №60 на улице Победы, №49 на улице Маяковского, №58 на улице Белинского, №25 на улице Калинина, №236 на улице Рабочей, №55 на улице Осипенко, №47 на улице Маяковского и №151 на улице Белинского.

После того, как по этим домам будут составлены сметы планируемых работ, предположительно, в число участников программы будут включены еще несколько домов.

Ожидается, что в рамках программы будут отремонтированы дворовые проезды, организовано освещение, а также установлены скамейки и урны.

Всего на конкурс поступило 100 заявок, сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка.
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