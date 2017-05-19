Стала известна программа мероприятий ко Дню города в Заречном Общество

Заречный, 19 мая 2017. PenzaNews. Программа мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города, который пройдет в субботу, 27 мая, сформирована в Заречном Пензенской области.

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Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, празднование Дня города начнется за несколько дней до основной даты. Так, в преддверии праздника в общеобразовательных учреждениях пройдут торжественные линейки по случаю «Последнего звонка», а вечером празднование переместится на фонтанную площадь у дома культуры «Современник». В этот же день в центре здоровья и досуга состоится кадетский бал.

Кроме того, на 25–26 мая намечено проведение посвященных Дню города спортивных мероприятий — первенства специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Союз» по плаванию и открытого первенства Заречного по боксу, которое состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лесной».

В пятницу, 26 мая, в ДК «Современник» также состоится торжественный вечер-чествование номинантов городской доски почета, после которого начнется концерт солиста государственного академического большого театра России Сергея Плюснина и оркестра русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РФ Светланы Исаевой.

В субботу, 27 мая, в 10.00 начнется шествие трудовых коллективов ЗАТО. После открытия всех горожан приглашают пройти в центральный парк культуры и отдыха, где их будут ждать творческие и интеллектуальные площадки, концертные выступления, аттракционы, арт-ярмарка и праздничная торговля.

В 18.00 на площади перед ДК «Современник» состоится гала-концерт участников и победителей второго городского шоу-проекта «Хоровая ассамблея».

В завершение праздника состоится концерт на центральном городском стадионе и салют.

В воскресенье, 28 мая, в городском тире будет организован турнир ДОСААФ по пулевой стрельбе среди ветеранов. В 11.30 на центральной площади стартует «Автослалом – 2017», а в 12.00 в зоне отдыха «Солнечная» и на площадках возле ДК «Современник» состоится молодежный праздник «Живое пространство», организованный участниками форума «Мы. Заречный. Завтра».

Завершающим мероприятием этого дня станет кубок мэра города Заречного по КВН, который пройдет во дворце культуры в 18.00.