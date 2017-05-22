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Виктор Кувайцев потребовал ввести дома в Заре в эксплуатацию в соответствии с графиком

14:24 | 22.05.2017 | Общество

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал активизировать работу подрядных организаций ООО «Строй-Партнер» и ООО «ССВ» по строительству домов в Заре.

Виктор Кувайцев потребовал ввести дома в Заре в эксплуатацию в соответствии с графиком

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе оперативного совещания в понедельник, 22 мая, он поручил вице-мэру Ирине Ширшиной обратить особое внимание на этот вопрос.

«Нужно сделать все, чтобы ООО «Строй-Партнер» и ООО «ССВ» сдали жилые дома в соответствии с графиком. Времени нет. Если мы сорвем сроки завершения программы, объяснять что-то будет бесполезно», — сказал глава администрации Пензы.

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Обсуждая вопрос о подготовке документов для переселенцев, он поставил под сомнение компетентность заместителя директора МУП «ОГСАГиТИ» Андрея Першина.

«МУП «ОГСАГиТИ» не только затягивает сроки подготовки документов, но и делает это некачественно. Сотрудники управления муниципального имущества Пензы вынуждены, проверив, возвращать документы на доработку», — пояснил Виктор Кувайцев.

Также мэр обратил внимание на необходимость ускорения сроков сдачи в эксплуатацию торгового центра и установки точки «Ключ здоровья» для обеспечения жителей микрорайона питьевой водой.

«Спортивную площадку в микрорайоне Заря начинают ломать, подъезжая к ней близко на автомашинах, хотя местные жители установили ограждения, это проблему не решает. Нужно, чтобы в этом микрорайоне постоянно дежурил пост полиции. А парковку, которая в настоящее время не используется, планируется отдать во временное пользование клубу картингистов», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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