Вяземский предложил Белозерцеву выступить в качестве члена жюри в «Умницах и умниках» Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Автор и ведущий телепередачи «Умницы и умники» Юрий Вяземский предложил губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву принять участие в программе в качестве члена жюри. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

Встреча Ивана Белозерцева и Юрия Вяземского состоялась в минувший вторник, 23 мая.

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Приветствуя телеведущего, Иван Белозерцев сообщил, что неоднократно смотрел передачу и всегда переживал за юных участников.

«Программа носит серьезный образовательный характер, при этом знания преподносятся в увлекательной интересной форме. И я сам в ходе игры узнаю много нового», — сказал он.

В свою очередь Юрий Вяземский высоко оценил потенциал школьников Пензенской области.

«Мы активно взаимодействуем с региональным министерством образования. Пензенская область представляет для нас особый интерес», — отметил он.

Он сообщил, что для игры «Умники и умницы», съемка которой в Москве намечена на декабрь, отобраны пятеро ребят из Пензы, Каменки, Иссы и Кузнецка.

Иван Белозерцев отметил, что ученики из районных и сельских образовательных учреждений показывают результаты обучения на высоком уровне, а зачастую — значительно выше, чем городские школьники.

«Образование — сложная сфера, надо постоянно заниматься повышением квалификации педагогов, формировать современную образовательную среду», — уточнил он.

В завершение встречи губернатор Пензенской области пригласил телеведущего посетить регион в июле этого года для того, чтобы принять участие в ежегодном Лермонтовском празднике.

«На мероприятие в музей-заповедник «Тарханы» приезжает до 20 тыс. жителей из разных регионов России и зарубежья. В нашей великой стране много талантов, творческих, очень одаренных людей, и на «Лермонтовских чтениях» можно убедиться в этом», — сказал Иван Белозерцев.