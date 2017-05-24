Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем славянской письменности и культуры Общество

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем славянской письменности и культуры, который отмечается в среду, 24 мая.

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«Этот праздник является значительным явлением в славянском мире, объединяющий наши народы. Он напоминает нам о том, что язык — основа национального самосознания. Более тысячи лет назад святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий оставили нам великий дар — славянскую азбуку, которая послужила основой для языков многих народов», — отметил он.

Глава администрации города подчеркнул, что в Пензенской области высоко ценят и чтят, возрождают и приумножают культурно-историческое наследие, духовно-нравственные ценности славянских первоучителей.

«Мы помним и чтим имена наших великих земляков, среди которых Виссарион Григорьевич Белинский, Василий Осипович Ключевский, Александр Иванович Куприн. Они внесли весомый вклад в обогащение славянской культуры. А наша задача - бережно хранить самобытность народных культурных традиций, обогащая их достижениями современников», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.