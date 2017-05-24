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В Пензе на объекте «Ростелекома» открылся второй универсам «Пятерочка»

13:07 | 24.05.2017 | Общество

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Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Х5 Retail Group открыла новый универсам «Пятерочка» в рамках соглашения с ПАО «Ростелеком» на объекте оператора на улице Клары Цеткин, 63А, в Пензе.

В Пензе на объекте «Ростелекома» открылся второй универсам «Пятерочка»

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

«Общая площадь арендованного помещения составила 563 кв. метра. Это второй магазин в регионе, открытый компанией на площадях «Ростелекома». Первый начал свою работу ровно год назад на улице Дзержинского, 30», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании отметили, что «Ростелеком» обеспечил подключение магазина к единой защищенной сети, связывающей все универсамы с центральным офисом в Москве.

«Это позволяет в режиме онлайн осуществлять управление ассортиментом, анализировать динамику продаж по видам товаров и отслеживать спрос за указанный период. Сейчас федеральная торговая сеть насчитывает 96 магазинов в Пензенской области, 35 из которых расположены в Пензе», — пояснили в пресс-службе.

В «Ростелекоме» напомнили, что соглашение о намерениях взаимовыгодного сотрудничества было подписано Х5 Retail Group и ПАО «Ростелеком» в 2015 году.

«Оператор связи предложит торговой сети к покупке и в долгосрочную аренду объекты для открытия около 300 универсамов. По большей части, это освободившиеся производственные помещения, расположенные на первых этажах зданий. Программа редевелопмента охватывает большинство регионов присутствия «Ростелекома» и «Пятерочки», — пояснили в компании.

В пресс-службе отметили, что «Ростелеком» готов к сотрудничеству по вопросам использования объектов недвижимости и с другими компаниями.

«Сегодня телеком-оператор предлагает в аренду или на продажу площади как в Пензе, так и в районах области. Информацию об объектах недвижимости можно получить на сайте», — резюмировали в «Ростелекоме».
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