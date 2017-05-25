Три человека спасены из условного пожара на Пензе-I Общество

Пенза, 25 мая 2017. PenzaNews. Трое условно пострадавших спасены из гостиницы, расположенной на станции Пенза-I, в ходе учений, состоявшихся в четверг, 25 мая.

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В отработке действий приняли участие сотрудники сразу нескольких служб — МЧС, поисково-спасательного центра, полиции, медицины катастроф, компании «Метан», «Горводоканала» и представители энергетических служб, а также медики «РЖД». В частности, от МЧС было задействовано пять единиц техники и около 30 человек личного состава.

По легенде, произошел пожар на 6 этаже гостиницы при Пeнзе-I в комнате №66, в результате чего дымом оказались отрезаны постояльцы, разместившиеся выше.

Сначала на место прибыли машины МЧС, а примерно через 10 минут после поступления вводной на первый путь прибыл специальный пожарный поезд. Спасатели оперативно развернули рукава и поспешили на помощь коллегам через вход в гостиницу со стороны вокзала.

Помощь потребовалась трем условным пострадавшим — их эвакуировали с помощью специальных приспособлений. Сотрудники МЧС с помощью автовышки и автолестницы спасли двоих людей с крыши и 7 этажа здания, а спасатели ПСЦ транспортировали человека при помощи канатно-спускового устройства.

Медики, которые поблизости развернули штаб, принимали пострадавших и оказывали им помощь. Одного из условно спасенных на носилках транспортировали в автомобиль скорой помощи.

Все это время на площади перед главным входом на вокзал работал оперативный штаб, координирующий действия большой группы специалистов, а на отдалении слева от него был размещен пункт связи. Каждое действие работавших во взаимодействии служб фиксировалось ответственными сотрудниками и передавалось по телефону.

Территория проведения учений с самого начала была оцеплена лентой, и сотрудники полиции не допускали на нее посторонних. Случайные прохожие останавливались и интересовались, что случилось.

«Главная цель таких учений — это отработать действия по тушению пожара или ликвидации каких-либо других происшествий на объекте с массовым пребыванием людей», — прокомментировала начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

По ее словам, учения прошли успешно.

«Все подразделения с поставленными задачами справились», — сказала Анна Шупилова.

За ходом учений наблюдали начальники пожарно-спасательных частей Пензенской области.