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Пропавшие 10 дней назад мать и дочь из Пензы найдены живыми в другом регионе

09:04 | 27.05.2017 | Общество

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Пенза, 27 мая 2017. PenzaNews. 32-летняя жительница Пензы Ирина Теряева и ее 4-летняя дочь, которые не выходили на связь с родственниками с 17 мая, найдены живыми. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области Людмила Фомина.

Пропавшие 10 дней назад мать и дочь из Пензы найдены живыми в другом регионе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, женщина с ребенком находилась у знакомых в Калужской области», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении них на данный момент не имеется.

Ранее по факту безвестного исчезновения женщины и ее дочери из Пензы была организована доследственная проверка. Активное участие в поиске пропавших принимали волонтеры отряда «Лиза Алерт».
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