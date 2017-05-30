11:53:20 Вторник, 30 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В пензенской филармонии перед отчетом губернатора организовали выставку местной продукции

10:55 | 30.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Выставка продукции местных производителей организована на двух этажах здания пензенской областной филармонии перед началом выступления губернатора Ивана Белозерцева с отчетом перед населением.

В пензенской филармонии перед отчетом губернатора организовали выставку местной продукции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На первом представлены промышленные предприятия, на втором можно ознакомиться с ассортиментом пищевой продукции. Здесь же проходит дегустация конфет, кефира и колбасных изделий, которая вызвала большой интерес посетителей.

Кроме того, функционирует консультативная площадка, где на вопросы жители готовы ответить специалисты Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Пензенской области, аппаратов уполномоченного по защите прав человека и детей, транспортной прокуратуры, Минтруда и Минсельхоза.

Также предусмотрена работа медицинских работников, которые предлагают всем желающим измерить давление, индекс массы тела, глюкозы и холестерина.

Среди пришедших послушать отчет губернатора не только жители Пензы, но представители районов области.

На парковке у здания практически нет свободных мест. В частности, здесь стоят машины регион-центров, которые действуют при редакциях местных газет.

В числе гостей мероприятия — ветераны и депутаты различных уровней. Также в филармонию пришли чиновники областного правительства и мэрии.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор назвал поддержку бизнеса своей личной задачей Китайские инвесторы намерены построить в Пензенской области три завода
В пензенском зоопарке появился бизон Двое жителей Заречного подозреваются в угоне мотоцикла в Пензе
Шесть юношей из Заречного отправились служить в Балтийск на подшефный ракетный катер «МегаФон» запустил тарифную линейку нового поколения «Включайся!»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама