Мэр Пензы предложил обновить граффити на набережной напротив «Ростка» Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил в преддверии Дня России и Дня города, которые будут отмечаться 12 июня, обновить граффити, нанесенные в 2015 году на подпорной стенке правого берега реки Суры напротив монумента «Росток».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Может быть, нам эту территорию обновить? […] Часть композиции ободралась, просто неприлично. Давайте это сделаем. Надо проработать, встретиться с людьми, которые готовы это сделать», — сказал он, обращаясь к представителям сферы культуры, присутствовавшим на пресс-конференции в администрации Пензы в среду, 31 мая.

Виктор Кувайцев поинтересовался у директора ДШИ «Лира» Виктора Гвоздева, ранее занимавшего пост первого вице-мэра, каким образом было организовано нанесение граффити.

Тот пояснил, что краска закупалась на спонсорские средства, а рисунок выполнили инициативные молодые художники. По его мнению, они будут готовы помочь городу и на этот раз.

Виктор Кувайцев напомнил, что ранее с помощью граффити также были приведены в порядок подпорные стенки в других уголках города, в том числе под путепроводом на улице 8 Марта, которые сейчас тоже нуждаются в обновлении.

«Причем эту работу можно организовать до праздника, чтобы к нему часть таких мест уже имела завершенный вид, достаточно эстетичный, приличный. По расходам — мы возьмем их на себя», — уточнил мэр.

Фоторепортаж

Граффити на набережной реки Суры

В завершение пресс-конференции представитель молодежного клуба при реготделении Русского географического общества Арнольд Айдинян вызвался вместе с единомышленниками принять участие в обновлении рисунка у «Ростка», сообщив, что подготовлен проект граффити на экологическую тематику, который хотелось бы реализовать.

Виктор Кувайцев пояснил, что эта инициатива нуждается в согласовании.

«Мы не готовы сегодня рисунок на противоположной части набережной переформатировать. Может, где-то надо имеющиеся [граффити] подправить, с хорошей тематикой, на мой взгляд, а где-то — разместить ваши. Нужно посмотреть, какая площадь может использоваться и что для этого надо сделать», — отметил он.

Вместе с тем мэр попросил активистов РГО присоединиться к уборке и благоустройству набережной напротив «Ростка» вместе с работниками муниципальных предприятий.