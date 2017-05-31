16:10:55 Среда, 31 мая
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэр Пензы предложил обновить граффити на набережной напротив «Ростка»

14:13 | 31.05.2017 | Общество

Печать

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил в преддверии Дня России и Дня города, которые будут отмечаться 12 июня, обновить граффити, нанесенные в 2015 году на подпорной стенке правого берега реки Суры напротив монумента «Росток».

Мэр Пензы предложил обновить граффити на набережной напротив «Ростка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Может быть, нам эту территорию обновить? […] Часть композиции ободралась, просто неприлично. Давайте это сделаем. Надо проработать, встретиться с людьми, которые готовы это сделать», — сказал он, обращаясь к представителям сферы культуры, присутствовавшим на пресс-конференции в администрации Пензы в среду, 31 мая.

Виктор Кувайцев поинтересовался у директора ДШИ «Лира» Виктора Гвоздева, ранее занимавшего пост первого вице-мэра, каким образом было организовано нанесение граффити.

Тот пояснил, что краска закупалась на спонсорские средства, а рисунок выполнили инициативные молодые художники. По его мнению, они будут готовы помочь городу и на этот раз.

Виктор Кувайцев напомнил, что ранее с помощью граффити также были приведены в порядок подпорные стенки в других уголках города, в том числе под путепроводом на улице 8 Марта, которые сейчас тоже нуждаются в обновлении.

«Причем эту работу можно организовать до праздника, чтобы к нему часть таких мест уже имела завершенный вид, достаточно эстетичный, приличный. По расходам — мы возьмем их на себя», — уточнил мэр.

Фоторепортаж

Граффити на набережной реки Суры

В завершение пресс-конференции представитель молодежного клуба при реготделении Русского географического общества Арнольд Айдинян вызвался вместе с единомышленниками принять участие в обновлении рисунка у «Ростка», сообщив, что подготовлен проект граффити на экологическую тематику, который хотелось бы реализовать.

Виктор Кувайцев пояснил, что эта инициатива нуждается в согласовании.

«Мы не готовы сегодня рисунок на противоположной части набережной переформатировать. Может, где-то надо имеющиеся [граффити] подправить, с хорошей тематикой, на мой взгляд, а где-то — разместить ваши. Нужно посмотреть, какая площадь может использоваться и что для этого надо сделать», — отметил он.

Вместе с тем мэр попросил активистов РГО присоединиться к уборке и благоустройству набережной напротив «Ростка» вместе с работниками муниципальных предприятий.
Актуальное
Читайте также
В Пензе объявлен набор в летнюю IT-лабораторию В Пензе ко Дню города установят 10 двухметровых «ласточек»
Семь картин пензенского краеведческого музея отреставрируют в Санкт-Петербурге В Пензе граждане почти 50 государств станут участниками парада в честь Дня города
Около 50 семей из пензенских сел получили жилищные сертификаты Троллейбусы, автобусы и маршрутки доставят пензенцев домой после фейерверка 12 июня
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама