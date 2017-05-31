Пензенский профсоюз таксистов намерен проверить водителей «Яндекс.Такси» Общество

Пенза, 31 мая 2017. PenzaNews. Союз профессиональных водителей такси города Пензы намерен провести собственную проверку тех, кто сотрудничает с сервисом «Яндекс.Такси». Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель председателя организации Радик Музафяров.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, поводом для проверки послужил инцидент с порчей 17 автомобилей с фирменной символикой «Яндекс.Такси» и последовавшая за этим массовая остановка машин с «шашечками» сотрудниками ГИБДД.

«У нас такая идея возникла: а не показать ли нам инспекторам ДПС, как надо правильно работать по выявлению нелицензированных водителей такси. […] Мы планируем сегодня в 21.00 провести акцию, в рамках которой будем вызывать в сервисе хваленом «Яндекс.Такси» автомобили и смотреть, приедет ли к нам лицензированный водитель», — пояснил собеседник агентства.

По словам Радика Музафярова, образцовый таксопарк, который попал в поле зрения СМИ после того, как около двух десятков машин «Яндекс.Такси» были разрисованы черной краской, является лишь одним из тех, которые действуют от имени сервиса.

«Остальные […] 11 «подключашек» набирают вообще, по-моему, всех подряд», — предположил он.

Читайте также

Появились фото испорченных черной краской машин «Яндекс.Такси» в Пензе

Зампред профсоюза добавил, что в ходе акции водителям будет предложено показать документы, на основании которых осуществляется перевозка пассажиров легковым такси, при этом происходящее будет фиксироваться на видео.

По его мнению, в этом нет ничего противозаконного.

«Приедет лицензированный [водитель], мы ему объясним, что мы в его интересах сейчас работаем, извинимся и отпустим его дальше работать», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в качестве основного места проведения проверки выбрана Привокзальная площадь.

Радик Музафяров сообщил также, что полученные результаты планируется представить в правительство Пензенской области, где, по его информации, в четверг, 1 июня, состоится совещание по вопросам работы такси.