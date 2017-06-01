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В Пензе намечено переиздать один из томов Красной книги региона

08:43 | 01.06.2017 | Общество

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Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Члены общественного совета при Минлесхозе Пензенской области обратились к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой переиздать один из томов Красной книги региона.

В Пензе намечено переиздать один из томов Красной книги региона

Фото: Pnzreg.ru

«Это краеугольный государственный документ, являющийся основанием для природоохранной деятельности, но информация не обновлялась с 2005 года», — сообщил член общественного совета Николай Цуканов в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню охраны окружающей среды, состоявшегося в минувшую среду, 31 мая.

В свою очередь Иван Белозерцев подчеркнул, что Красная книга должна быть переиздана.

«Я дам соответствующее поручение, мы заложим в бюджет необходимые средства. Обращаю внимание на то, что при работе над изданием необходимо в обязательном порядке предусмотреть интернет-версию, чтобы информация из Красной книги Пензенской области была доступна как можно большему числу людей», — добавил он.

Губернатор также отметил, что готов поддержать издание и других книг, рассказывающих о природе Пензенской области.

«Я уверен, что такие книги, обобщившие материал исследовательской работы пензенских экологов, в хорошем профессиональном исполнении, будут работать на имидж нашего региона», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.
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