В Спасске наказан инженер, не обеспечивший безопасность на федеральной трассе при ремонте Общество

Спасск, 2 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено главному инженеру ООО «ПТК «Объединенные ресурсы» за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте моста на федеральной трассе М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области.

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«Мужчина являлся ответственным должностным лицом за проведение гарантийного ремонта моста на федеральной автодороге М5 «Урал». В нарушение правил дорожного движения он не принял мер к ограждению места производства работ необходимыми дорожными знаками и ограждающими устройствами , тем самым не обеспечил безопасность», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Спасского районного суда.

По его словам, в судебном заседании инженер вину в совершении правонарушения признал.

«Он пояснил, что на данном объекте осуществлялись работы по водоотведению с проезжей части по лоткам. Имелась схема организации дорожного движения на период производства ремонта, 15 апреля бригада их осуществляла. Во избежание препятствий в дорожном движении, а также из-за предполагаемой непродолжительности работ, сотрудники выставили лишь часть необходимых предупреждающих знаков: «Ведутся работы», «Ограничение движения», а также фишки», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что кроме этого надлежало выставить знаки «Обгон запрещен», «Ограничение движения по полосам».