16:52:27 Пятница, 2 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
АККРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ СМИ В ИА «PenzaNews» 5 июня в 13.00 пройдет пресс-конференция Александра Суслова и Юрия Ильина

В Спасске наказан инженер, не обеспечивший безопасность на федеральной трассе при ремонте

08:30 | 02.06.2017 | Общество

Печать

Спасск, 2 июня 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей назначено главному инженеру ООО «ПТК «Объединенные ресурсы» за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте моста на федеральной трассе М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области.

В Спасске наказан инженер, не обеспечивший безопасность на федеральной трассе при ремонте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мужчина являлся ответственным должностным лицом за проведение гарантийного ремонта моста на федеральной автодороге М5 «Урал». В нарушение правил дорожного движения он не принял мер к ограждению места производства работ необходимыми дорожными знаками и ограждающими устройствами , тем самым не обеспечил безопасность», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Спасского районного суда.

По его словам, в судебном заседании инженер вину в совершении правонарушения признал.

«Он пояснил, что на данном объекте осуществлялись работы по водоотведению с проезжей части по лоткам. Имелась схема организации дорожного движения на период производства ремонта, 15 апреля бригада их осуществляла. Во избежание препятствий в дорожном движении, а также из-за предполагаемой непродолжительности работ, сотрудники выставили лишь часть необходимых предупреждающих знаков: «Ведутся работы», «Ограничение движения», а также фишки», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что кроме этого надлежало выставить знаки «Обгон запрещен», «Ограничение движения по полосам».
Актуальное
Читайте также
Татьяна Курдова возглавит пензенскую делегацию на книжном фестивале в Москве В Пензе прокурор требует сделать вокзалы доступными для инвалидов
Расширен функционал услуг «МегаФон.Таргет» и «Мобильное информирование» В ИА «PenzaNews» пройдет пресс-конференция Александра Суслова и Юрия Ильина
«Ростелеком» назвал фильмы, популярные среди пользователей «Интерактивного ТВ» в Поволжье КПРФ выставит кандидатов по всем округам на выборах в пензенское Заксобрание
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама