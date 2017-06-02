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На остановке в центре Пензы размещено первое электронное табло

12:40 | 02.06.2017 | Общество

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Первое в Пензе электронное табло с прогнозом прибытия общественного транспорта размещено на остановке «Центральный рынок» — по направлению движения в сторону улицы Суворова.

На остановке в центре Пензы размещено первое электронное табло

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По словам генерального директора ООО «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом» Алексея Ермакова, такие табло появятся на ключевых остановках Пензы.

«На табло отображаются только те маршруты, которые проходят через данную остановку», — сказал он, пояснив, что прогноз формируется на основании данных системы ГЛОНАСС, к которой подключен общественный транспорт в Пензе.

Алексей Ермаков отметил, что на промежуточных остановках информация будет размещена на обычных табличках.

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Руководитель диспетчерского центра обратил внимание на то, что на табло не будет данных о маршрутах, обслуживаемых фирмой «Меркурий».

«К сожалению, с компанией «Меркурий» договора обслуживания нет», — уточнил он.

Алексей Ермаков добавил также, что данный проект реализуется за счет средств компании «Пенза-ГЛОНАСС», поэтому предполагается, что на табло будет размещаться реклама.

По его словам, устройства будут работать круглосуточно — в ночное время, например, предполагается демонстрировать рекламу такси.

«У нас есть рабочее место, которое позволяет проверить, включено табло или нет. Если табло будет выключено, мы поймем, что с ним что-то не так», — добавил Алексей Ермаков, подчеркнув, это позволит поддерживать их в рабочем состоянии.
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