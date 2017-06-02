На остановке в центре Пензы размещено первое электронное табло Общество

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Первое в Пензе электронное табло с прогнозом прибытия общественного транспорта размещено на остановке «Центральный рынок» — по направлению движения в сторону улицы Суворова.

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По словам генерального директора ООО «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом» Алексея Ермакова, такие табло появятся на ключевых остановках Пензы.

«На табло отображаются только те маршруты, которые проходят через данную остановку», — сказал он, пояснив, что прогноз формируется на основании данных системы ГЛОНАСС, к которой подключен общественный транспорт в Пензе.

Алексей Ермаков отметил, что на промежуточных остановках информация будет размещена на обычных табличках.

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Руководитель диспетчерского центра обратил внимание на то, что на табло не будет данных о маршрутах, обслуживаемых фирмой «Меркурий».

«К сожалению, с компанией «Меркурий» договора обслуживания нет», — уточнил он.

Алексей Ермаков добавил также, что данный проект реализуется за счет средств компании «Пенза-ГЛОНАСС», поэтому предполагается, что на табло будет размещаться реклама.

По его словам, устройства будут работать круглосуточно — в ночное время, например, предполагается демонстрировать рекламу такси.

«У нас есть рабочее место, которое позволяет проверить, включено табло или нет. Если табло будет выключено, мы поймем, что с ним что-то не так», — добавил Алексей Ермаков, подчеркнув, это позволит поддерживать их в рабочем состоянии.