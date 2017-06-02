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В Пензе суд признал законным увольнение сотрудницы налоговой в связи с утратой доверия

13:06 | 02.06.2017 | Общество

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы оставил без удовлетворения иск местной жительницы к инспекции Федеральной налоговой службы о признании незаконным ее увольнения.

В Пензе суд признал законным увольнение сотрудницы налоговой в связи с утратой доверия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приказом начальника ИФНС России по Железнодорожному району Пензы женщина была освобождена от замещаемой должности и уволена с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия. Поводом для проведения проверки в отношении нее явилась служебная записка, а также информация о возбуждении уголовных дел в отношении ее супруга», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда.

Он уточнил, что информация о наличии уголовных дел в отношении супруга работницы впоследствии подтвердилась.

«Также установлено, что женщина, замещая должность государственного гражданского служащего, [...] проводила в течение 2014–2016 годов контрольные мероприятия в отношении одной компании и ее контрагентов, что не исключало возможности возникновения конфликта интересов, поскольку ее супруг замещал должность помощника генерального директора в указанной организации», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, один из понятых, указанных истицей в протоколе осмотра помещений и территорий компании во время выездной налоговой проверки, в действительности не принимал в нем личного участия, а второй — был приглашен мужем сотрудницы ФНС.

Представитель суда отметил, что в связи с этим суд счел увольнение женщины законным.

«Решение суда не вступило в законную силу. В настоящее время срок для его обжалования еще не истек», — резюмировал собеседник агентства.
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