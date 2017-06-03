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В Пензе в субботу 22 бригады ремонтируют дороги

11:16 | 03.06.2017 | Общество

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Пенза, 3 июня 2017. PenzaNews. 22 бригады заняты в ремонте улично-дорожной сети в Пензе в субботу, 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Пензе в субботу 22 бригады ремонтируют дороги

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На дорогах трудятся рабочие ООО «Пензадорстрой», ООО «Лидер», ООО «ДСУ», ООО «Магистраль», ООО «Строительный ресурс», ООО «Жилдорсервис», ООО «Градстрой», ООО «Элит Ривал» и МУП «Пензадормост».

Они выполняют фрезерование, демонтаж и установку бордюрного камня, подготовку полотна к ремонту, асфальтирование, а также укрепление обочин.

Работы ведутся на улицах Калинина, Мира, Тепличной, Рахманинова, Кирпичной, Воровского, Леонова, Побочинской, Сперанского, Токарной, Терешковой, Ферганской, Кулибина, Циолковского и Краснова, а также проспекте Победы и площади Маршала Жукова.
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