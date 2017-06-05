Пензенская область заняла 27 место в экологическом рейтинге регионов России Общество

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 27 место в экологическом рейтинге субъектов РФ, составленном общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам весны 2017 года.

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Согласно представленным данным, по сравнению с предыдущим рейтингом регион улучшил свои позиции на три строчки.

Среди субъектов Приволжского федерального округа Пензенская область расположилась на пятом месте — после Чувашии, Ульяновской области, Пермского края и Удмуртии.

Регион продемонстрировал следующие результаты: промышленно-экологический индекс составил 37/63, социально-экологический 64/36, а сводный экологический — 50/50.

Данные о природоохранном индексе на сайте «Зеленого патруля» разнятся: в сводном рейтинге для Пензенской области указано значение 45/55, а на странице региона 46/54. В организации не смогли оперативно прокомментировать ИА «PenzaNews», какой из этих показателей следует считать верным.

Экологический рейтинг субъектов РФ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» публикуется с апреля 2008 года и выходит четыре раза в год — зимой, весной, летом и осенью.

Целью проекта является осуществление общественного мониторинга и сравнительная оценка регионов России в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Рейтинг формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные и экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан.