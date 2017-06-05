Администрации Сосновоборска предстоит разработать проект организации дорожного движения Общество

Пенза, 5 июня 2017. PenzaNews. Суд обязал администрацию рабочего поселка Сосновоборск Пензенской области разработать и принять проект организации дорожного движения.

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Ранее его отсутствие было выявлено в ходе прокурорской проверки.

«Было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в муниципальном образовании отсутствует проект организации дорожного движения, что негативно влияет на безопасность дорожного движения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что решение суда предстоит исполнить в течение 4 месяцев после его вступления в законную силу.