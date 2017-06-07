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В Пензенской области заболеваемость ожирением снизилась в 2016 году на 17%

16:11 | 07.06.2017 | Общество

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Заболеваемость ожирением в Пензенской области снизилась по итогам 2016 года на 17%. Об этом сообщила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

В Пензенской области заболеваемость ожирением снизилась в 2016 году на 17%

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[Заболеваемость] составила 565 случаев на 100 тыс. населения», — уточнила она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 7 июня.

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По словам Ирины Пузраковой, в настоящее время ситуация с заболеваемостью ожирением имеет тенденцию к стабилизации.

Она отметила, что одним из факторов, способствующих этому, является профилактическая работа.

«Абсолютно каждый день специалисты […] выезжают в отдаленные районы нашей области. Каждый день проводятся встречи с населением. […] Во всех стационарах области еженедельно проводится «Школа пациентов», — пояснила замглавврача.

По ее словам, врачи также проводят разъяснительную работу с людьми, находящимися на стационарном лечении.
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