Марина Вострова пока не комментирует уголовное дело против себя Общество

Пенза, 8 июня 2017. PenzaNews. Редактор государственного автономного учреждения «Редакция газеты «Знамя труда» Марина Вострова пока не комментирует уголовное дело, которое следственные органы СКР по Пензенской области возбудили в отношении нее по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я сейчас не готова ничего комментировать, потому что я нахожусь на больничном в крайне тяжелом состоянии», — сказала она корреспонденту ИА «PenzaNews» по телефону в четверг, 8 июня.

Связано ли ухудшение ее самочувствия с последними событиями, редактор газеты не уточнила.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году — вскоре после выборов в Госдуму России — Марина Вострова была освобождена от должности редактора газеты Никольского района Пензенской области «Знамя труда». Официальной причиной были названы результаты внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Однако впоследствии суд признал ее увольнение незаконным, и она была восстановлена в должности.

8 июня стало известно, что в отношении Марины Востровой возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в период с января 2012 года по ноябрь 2016 года редактор газеты «Знамя труда» издавала незаконные приказы о своем премировании. В результате ее неправомерных действий учредителю — департаменту информационной политики и СМИ Пензенской области — был причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тыс. рублей.

Также, по данным СКР, она составила фиктивные документы об установлении себе денежных надбавок за выполнение обязанностей секретаря, в результате чего незаконно получила более 140 тыс. рублей.