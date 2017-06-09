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Пензенская область и Минпром России будут сотрудничать в сфере создания доступной среды

13:00 | 09.06.2017 | Общество

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Замглавы Минпрома России Гульназ Кадырова и заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания доступной среды для инвалидов в ходе II форума социальных инноваций регионов в Красногорске в пятницу, 9 июня.

Пензенская область и Минпром России будут сотрудничать в сфере создания доступной среды

Фото: Pnzreg.ru

В его рамках будут разработаны предложения по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Ожидается, что процесс разработки конкретных мероприятий будет основан на лучших региональных и международных практиках.

Также будут сформированы предложения для нормативно-правового регулирования данной деятельности в целом.

Кроме того, документ предусматривает оказание содействия в трудоустройстве инвалидов на промышленных предприятиях и продвижение отечественной продукции реабилитационной направленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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