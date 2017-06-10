На торжественном собрании в мэрии наградили отличившихся пензенцев Общество

Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Торжественное собрание под девизом «Пенза — ты и есть моя Россия» прошло в мэрии вечером в минувшую пятницу, 9 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Мероприятие состоялось в преддверии Дня России и Дня города, которые будут отмечаться 12 июня.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев поблагодарил всех, кто вносит вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Сегодня добрым словом хочется вспомнить наших ветеранов, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны, восстанавливали народное хозяйство, создавали материальные блага — городские объекты, развивали производство», — отметил он.

Глава региона добавил, что Пенза и в наши дни развивается — здесь ведется строительство домов, ремонт дорог, возводятся социально значимые объекты.

Иван Белозерцев вручил благодарности президента России сотруднице пензенского областного медицинского информационно-аналитического центра Валентине Арчаковой и монтажнику строительных машин управления механизации №2 Александру Великанову.

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В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев, поздравляя присутствующих с приближающимися праздниками, обратил внимание на то, что с каждым годом город становится уютнее.

«Это происходит только благодаря тому, что пензенцы очень трудолюбивый и талантливый народ, который хочет жить лучше. Я от души выражаю благодарность всем за созидательный труд, за яркие инициативы, которые нам удалось реализовать вместе», — подчеркнул он.

В продолжение мероприятия мэр вручил медаль за созидание во благо Пензы руководителю регионального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Олегу Шибаеву.