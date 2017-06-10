«Новая авиация» разработает документацию на строительство аэровокзала в Пензе Общество

Пенза, 10 июня 2017. PenzaNews. Компания «Новая авиация» из Санкт-Петербурга победила в электронном аукционе на разработку проектно-сметной документации на строительство аэровокзала в Пензе.

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Согласно протоколу подведения его итогов от 7 июня 2017 года, всего заявки на участие в аукционе подали 10 организаций. Часть из них была признана несоответствующей требованиям.

Начальная (максимальная) цена контракта в 39 млн. рублей была снижена до 14,8 млн. рублей. На эту сумму будет заключен контракт с «Новой авиацией».

Денежные средства будут выделены из бюджета Пензенской области.

По требованию заказчика — ГБУ «Аэропорт города Пензы» — работы необходимо выполнить по 12 декабря 2017 года.

Ранее «Новая авиация» разработала архитектурную концепцию на строительство аэровокзала, которая легла в основу технического задания на его проектирование.

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В соответствии с ним, исполнителю необходимо предусмотреть проектом строительство нового отдельно стоящего аэровокзала из расчета пропускной способности 200 пассажиров час для внутренних воздушных линий с процентным соотношением «вылетающих» и «прилетающих» 50/50.

В отличие от действующего здания аэропорта, планируется предусмотреть разделение потоков пассажиров, чтобы исключить пересечение путей движения прибывших и вылетающих граждан.

Также исполнителю необходимо исходить из того, что транзитные и трансфертные пассажиры отсутствуют.

Архитектурно-планировочные решения должны соответствовать концепции на строительство аэровокзала, которая была утверждена директором аэропорта Пензы Юрием Осколковым 16 декабря 2016 года.