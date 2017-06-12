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ВАЖНО Программа мероприятий, которые пройдут в Пензе в честь Дня России и Дня города 12 июня 2017 года

Жители Пензенской области вносят немалый вклад в процветание России — Валерий Лидин

09:46 | 12.06.2017 | Общество

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Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области своим трудом и достижениями вносят немалый вклад в развитие и процветание России. Такое мнение выразил председатель Законодательного собрания региона, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин, поздравляя пензенцев с Днем России и Днем города, которые отмечаются в понедельник, 12 июня.

Жители Пензенской области вносят немалый вклад в процветание России — Валерий Лидин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня Россия вновь обретает былую мощь и силу, российские граждане уверенно смотрят в завтрашний день, строят планы на будущее и гордятся своей страной», — отметил он.

Председатель регионального парламента подчеркнул, что Пензенская область является неотъемлемой частью России.

«Символично, что для пензенцев День России совпал с Днем города, который славен своими традициями, богатой историей и прекрасными людьми. Дорогие земляки! В этот день примите слова благодарности за ваш труд и пожелания здоровья, стабильности, счастья, успехов и мирного неба над головой!» — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.
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