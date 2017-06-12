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Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

09:06 | 12.06.2017 | Общество

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Пенза, 12 июня 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем России и Днем города, которые отмечаются в понедельник, 12 июня.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем России и Днем города

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Гордость за свою страну, ее многовековую историю, любовь к малой Родине объединяет в эти праздники настоящих патриотов — каждого, кто верит в Россию и готов приложить все силы для ее процветания!» — отметил глава администрации Пензы.

Он уточнил, что в этом году исполняется 354 года со дня основания Пензы.

«Каждый год добавляет Пензе очарования, красоты и уюта. Благодаря трудолюбию, мастерству и таланту пензенцев город динамично развивается, неуклонно двигаясь вперед. Масштабная реконструкция дорог, путепроводов, возрождение скверов и создание новых зеленых зон, благоустройство дворовых и общественных территорий, реализация социально значимых проектов позволяют нам повышать уровень комфорта городской среды», — пояснил мэр.

Он подчеркнул, что надеясь на поддержку горожан, власть ставит смелые цели.

«Вместе мы обязательно добьемся успеха! Дорогие земляки! Благодарю вас за созидательный труд, яркие инициативы и заботу о родном городе. От всей души желаю вам мира и добра, радости и благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, новых побед и достижений!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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