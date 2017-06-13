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Примерно у 30 пензенских учащихся высок риск употребления наркотиков — тест

11:16 | 13.06.2017 | Общество

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Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. 28 учащихся из Пензенской области включены в группу лиц с высоким риском употребления наркотических средств и психотропных веществ. Об этом свидетельствуют результаты социально-психологического тестирования, которое было проведено в соответствии с приказом министерства образования региона от 30 декабря 2016 года.

Примерно у 30 пензенских учащихся высок риск употребления наркотиков — тест

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным Института регионального развития, который обеспечивал организационное и методическое сопровождение тестирования, от общего количества охваченных исследованием школьников — 42 тыс. 400 человек, это составляет 0,06%.

Еще 1 тыс. 792 человека или 4,2% относятся к группе среднего риска.

Как отмечается в пояснении к результатам тестирования, лица из группы высокого риска нуждаются в профилактическом медосмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ.

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Проведенный тест был ориентирован на фиксацию факторов риска употребления обучающимися поверхностно-активных веществ — биологических, психологических и социальных. При выявлении детей с неблагоприятными прогностическими критериями, свидетельствующими о наличии риска начала употребления ПАВ, было рекомендовано включить их в группу риска с целью последующей работы организационного и медико-реабилитационного характера.

Всего исследованием было охвачено 436 учреждений Пензенской области, в том числе 396 общеобразовательных организаций.

В настоящее время сотрудники института создают новый диагностический инструментарий для социально-психологического тестирования в 2018 году.
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