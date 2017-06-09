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Министры Топилин и Скворцова посетят Пензу в июне

11:47 | 09.06.2017 | Политика

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Министр труда и социальной защиты населения РФ Максим Топилин и глава Минздрава России Вероника Скворцова посетят Пензу в июне. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе 45-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 9 июня.

Министры Топилин и Скворцова посетят Пензу в июне

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«21 числа планируется прибытие полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Викторовича Бабича, и я приглашал министра труда и социальной защиты Максима Анатольевича Топилина», — сказал он.

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Обустройство центра «Дом Вероники»

Глава региона пояснил, что они планируют принять участие в торжественном открытии центра сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники», который является первым подобным объектом в стране.

«23 числа предполагается прибытие министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны Скворцовой и ее заместителя Яковлевой Татьяны Владимировны», — добавил губернатор.

Иван Белозерцев сообщил, что они ознакомятся с работой региональной системы здравоохранения, оценят ход реализации проекта «Бережливая поликлиника» и посетят строящийся перинатальный центр.
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