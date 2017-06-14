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Реконструкцию гостиницы-долгостроя на улице Пушкина в Пензе намечено начать в 2018 году

12:20 | 14.06.2017 | Общество

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Начало работ по реконструкции многоэтажного здания в центре Пензы, которое известно жителям города как гостиница «Интурист», намечено на 2018 год.

Реконструкцию гостиницы-долгостроя на улице Пушкина в Пензе намечено начать в 2018 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В центре города железобетонный забор стоит уже многие-многие годы, и никак мы не можем с мертвой точки сойти. Сейчас решение найдено. Я надеюсь, что тот проект, который нам представили... Мы еще посмотрим, архитекторы посмотрят, специалисты, дадут свое заключение, и собственник уже в начале 2018 года приступит к реализации этого проекта, а может быть, даже в конце этого», — сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе визита в центр сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники» в среду, 14 июня.

Он отметил, что, помимо самого здания, внимание также будет уделено развитию и благоустройству близлежащей территории.

«Город работает сейчас там по территории, чтобы найти решение архитектурное, чтобы это было красиво, чтобы там и парковочные места были, и для людей было очень комфортно», — сказал Иван Белозерцев.
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