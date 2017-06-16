В Пензе состоялось чествование медицинских работников Общество

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в минувший четверг, 15 июня.

Фото: Health.pnzreg.ru

К медицинским работникам обратился министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, который пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Ваш труд на благо здоровья наших земляков бесценен. Пусть ваш опыт, знания и умения возвращают пациентам самую большую ценность — здоровье!» — сказал он.

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Также были отмечены медицинские работники, показавшие высокие результаты в профессиональной деятельности. 10 человек получили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», столько же — почетные грамоты Минздрава России. Кроме этого, отдельные медицинские работники и коллективы были награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора, Законодательного собрания региона и медалями Пензенской епархии.

В ходе мероприятия были отмечены лучший врач и медицинский работник по итогам акции «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача!», которые набрали максимальное количество голосов от благодарных пациентов в онлайн-голосовании.

Завершилась торжественная часть мероприятия выступлением народного артиста России Сергея Захарова, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.