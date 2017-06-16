13:53:32 Пятница, 16 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе состоялось чествование медицинских работников

09:41 | 16.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, состоялось в киноконцертном зале «Пенза» в минувший четверг, 15 июня.

В Пензе состоялось чествование медицинских работников

Фото: Health.pnzreg.ru

К медицинским работникам обратился министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков, который пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни.

«Ваш труд на благо здоровья наших земляков бесценен. Пусть ваш опыт, знания и умения возвращают пациентам самую большую ценность — здоровье!» — сказал он.

Читайте также

Пациенты назвали лучшим врачом Пензы гастроэнтеролога Светлану Ковлягину

Также были отмечены медицинские работники, показавшие высокие результаты в профессиональной деятельности. 10 человек получили нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», столько же — почетные грамоты Минздрава России. Кроме этого, отдельные медицинские работники и коллективы были награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора, Законодательного собрания региона и медалями Пензенской епархии.

В ходе мероприятия были отмечены лучший врач и медицинский работник по итогам акции «Мы во все времена благодарны тебе, беспокойное сердце врача!», которые набрали максимальное количество голосов от благодарных пациентов в онлайн-голосовании.

Завершилась торжественная часть мероприятия выступлением народного артиста России Сергея Захарова, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Актуальное
Читайте также
Четверо пензенских детей пройдут лечение благодаря «Саммиту плова» и акции «Белый цветок» Губернатор назвал ошибки в декларациях 11 депутатов гордумы Пензы «мелочами»
Компании пензенского кластера «Легпром» участвуют в выставке «Kids Expo-2017» В Пензе выбрали 20 лучших идей для проектов в рамках IT-лаборатории
В Пензе два выпускника получили 96 баллов на ЕГЭ по профильной математике Житель Пензенской области приговорен к 14 годам колонии за насилие над 10-летним сыном
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама