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Четверо пензенских детей пройдут лечение благодаря «Саммиту плова» и акции «Белый цветок»

13:46 | 16.06.2017 | Общество

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Четверо тяжелобольных детей из Пензенской области смогут пройти лечение благодаря средствам, собранным по итогам акций «Белый цветок» и «Саммит плова», которые состоялись в День города.

Четверо пензенских детей пройдут лечение благодаря «Саммиту плова» и акции «Белый цветок»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Оба мероприятия были организованы благотворительным фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров» при поддержке фонда «Караван добрых дел» и «Узбекской общины» Пензенской области.

Так, на лечение 4-летней Дарьи Романовой с диагнозом «Ретинопатия недоношенных, вывих правого бедра, контурактура крупных суставов нижних конечностей» передано более 53 тыс. рублей. Она пройдет лечение в Барнауле.

10-летние Анастасия Барышова и Михаил Дегтярев, страдающие умственной отсталостью, отправятся на обследование и лечение в университетскую клинику головной боли в Москве. На эти цели им выделено 140 тыс. рублей и 151 тыс. рублей соответственно.

Также денежные средства выделены 19-летней Ирине Барышовой с диагнозом «Детский церебральный паралич». Она пройдет реабилитацию в центре «Шаг за шагом», сообщается в группе фонда «Покров» в социальной сети «ВКонтакте».
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