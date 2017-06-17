«Гражданский Союз» подвел итоги конкурса «Активное поколение» Общество

Пенза, 17 июня 2017. PenzaNews. Пензенский региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз», который в 2017 году стал одним из семи федеральных операторов всероссийского конкурса «Активное долголетие», определил победителей в регионах, вошедших в его зону ответственности.

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В число лучших включено три проекта из Мордовии, по четыре — из Воронежской, Липецкой, Рязанской, Саратовской и Тамбовской областей.

Также отмечено пять проектов, подготовленных участниками из Пензенской области.

Это «Добрые краски» организации «Кузнецкое землячество», «Серебряные волонтеры в действии» инициативной группы из Пензы, проект по развитию волонтерского движения в сердобском доме ветеранов труда, предложенный неравнодушными жителями «День села в Старом Чирчиме» и передвижной музей «Чемодан историй» областного отделения «Российского фонда мира».

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Как сообщается на сайте «Гражданского Союза», всего на конкурс было подано 111 заявок, 58 из которых по итогам предварительного отбора рассмотрел экспертный совет.

Всероссийский конкурс «Активное поколение» проводится при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Ориентирован на поддержку проектов некоммерческих организаций и инициативных групп граждан, направленных на оказание необходимой помощи пожилым людям и приобщение их к активному участию в жизни общества.

Основным инструментом программы являются гранты, выделяемые на конкурсной основе на реализацию широкого спектра гражданских инициатив. Максимальный размер финансирования составляет: для юрлиц и органов территориального общественного самоуправления (ТОС) — до 150 тыс. рублей; для инициативных групп — до 25 тыс. рублей.

Конкурс реализуется с 2012 года.