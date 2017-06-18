Григорий Житенев возглавил управление процессуального контроля СКР Общество

Пенза, 18 июня 2017. PenzaNews. Уроженец Пензенской области генерал-майор юстиции Григорий Житенев назначен руководителем главного управления процессуального контроля Следственного комитета России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в минувшую субботу, 17 июня.

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Этим же указом глава государства освободил Григория Житенева от должности руководителя следственного управления СКР по Республике Башкортостан, которую он занимал до настоящего времени.

Житенев Григорий Яковлевич родился в Заречном Пензенской области в 1972 году.

В 1994 году окончил Институт прокуратуры Саратовской государственной академии права. В том же году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области, где работал следователем, прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы, начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью.

С 2007 по 2012 годы являлся заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Пензенской области.

Указом президента РФ от 16 января 2013 года был назначен на должность руководителя следственного управления СКР по Кировской области, а затем главой СУ СКР по Республике Башкортостан.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», «Отличник следственных органов», медалями «За заслуги», «За отличие» и «За безупречную службу» I, II и III степеней.