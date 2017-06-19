Пензенцы стали реже обращаться в правительство региона Общество

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. 5 тыс. 420 обращений поступило в правительство Пензенской области с января по май 2017 года. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства – руководитель аппарата губернатора и правительства региона Лариса Рябихина.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, это почти на 3 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Наибольшее снижение произошло среди обращений, направленных в электронном и письменном виде», — уточнила Лариса Рябихина в ходе оперативного совещания, состоявшегося в облправительстве утром в понедельник, 19 июня.

Читайте также

В Пензенской области вновь пройдет прямая линия с губернатором

Вместе с тем она отметила, что на 300 обращений больше поступило из администрации президента РФ.

«Наибольшее количество поступило по тематике «Хозяйственная деятельность» — […] 28% и «ЖКХ» — 18,6%», — сказала первый зампред регионального правительства.

Лариса Рябихина добавила, что меньше всего обращений — 2% — поступило по вопросам трудовой занятости.

Она пояснила, что 1 тыс. 184 обращения находится на контроле.

«4 тыс 163 идут с грифом «разъяснено», — подытожила руководитель аппарата губернатора и правительства региона.