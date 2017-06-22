Виктор Кувайцев обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби Общество

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев направил обращение жителям города в связи с Днем памяти и скорби.

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«22 июня 1941 года разделило жизнь нескольких поколений наших сограждан на две части — до и после. Началась самая жестокая и кровопролитная в мировой истории война. Война, которая принесла боль, страдание и горе каждой семье, унесла миллионы жизней, разрушила сотни городов, тысячи сел, превратила в руины многие предприятия, заводы, фабрики», — отметил он.

По словам мэра, только беззаветная любовь к Родине, мужество и героизм, самоотверженность и сила духа советского народа позволили одержать победу над фашизмом, отстоять независимость Отечества.

«Сегодня мы склоняем головы перед величием бессмертного подвига и скорбим по всем, кто ценой своей жизни даровал нам свободу и возможность жить на своей земле, кто мужественно и без устали на полях сражений и в тылу приближал долгожданный День Победы», — добавил глава администрации Пензы.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что никто и никогда не забудет неоценимый вклад, храбрость и героизм участников Великой Отечественной войны, вдов фронтовиков и детей войны.

«От всей души желаю вам и всем жителям города Пензы доброго здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия!» — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.