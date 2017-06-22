14:52:14 Четверг, 22 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие «Дома Вероники». Пенза, 21 июня 2017 г.

В Пензе почтили память Героя России Александра Сергеева

09:45 | 22.06.2017 | Общество

Печать

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Митинг, посвященный дню памяти первого Героя России в истории уголовно-исполнительной системы Александра Сергеева, состоялся в управлении ФСИН России по Пензенской области.

В Пензе почтили память Героя России Александра Сергеева

Фото: 58.фсин.рф

В минувшую среду, 21 июня, руководители и сотрудники подразделений аппарата управления, бойцы отдела специального назначения «Фобос», начальники исправительных учреждений, ветераны УИС почтили память Александра Сергеева минутой молчания и возложили цветы к бюсту героя.

Мероприятие открыл начальник УФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев, который отметил, что великий подвиг командира спецназа майора Александра Сергеева останется в памяти навсегда.

«Герой России Александр Алексеевич Сергеев ценой своей жизни спас других людей, закрыл своим телом гранату, чтобы не пострадали окружающие. Его поступок является примером истинной самоотверженности и доблести», — сказал глава ведомства.

Памятные мероприятия продолжились на Аллее славы Ново-Западного кладбища. Помощник начальника управления ФСИН по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев отслужил панихиду, после чего состоялось возложение цветов, сообщает пресс-служба ведомства.

17 июня 1994 года майор внутренней службы Александр Сергеев, будучи командиром спецназа УИН Пензенской области, ценой своей жизни спас медицинских работников, захваченных в качестве заложников осужденными колонии №7/5. Преступники угрожали им боевыми гранатами. Сам он в ходе спецоперации получил тяжелое осколочное ранение и 21 июня скончался в больнице.

За мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников и обезвреживании вооруженных преступников, указом президента России Александр Сергеев награжден медалью «Золотая Звезда» Героя РФ.
Актуальное
Читайте также
Экс-директор АО «Пензтеплоснабжение» оштрафован на 100 тыс. рублей На могиле Василия Бочкарева в Пензе установили памятник
В пензенских МФЦ за пять месяцев оказано более 550 тыс. услуг Кадеты из Пензы поборются за победу на соревнованиях «Школа безопасности»
Пензенская делегация примет участие в совещании по развитию аквакультуры в Ростове-на-Дону В Сердобске армянина выдворят из России за повторное нарушение правил въезда
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама