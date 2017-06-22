В Пензе почтили память Героя России Александра Сергеева Общество

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Митинг, посвященный дню памяти первого Героя России в истории уголовно-исполнительной системы Александра Сергеева, состоялся в управлении ФСИН России по Пензенской области.

Фото: 58.фсин.рф

В минувшую среду, 21 июня, руководители и сотрудники подразделений аппарата управления, бойцы отдела специального назначения «Фобос», начальники исправительных учреждений, ветераны УИС почтили память Александра Сергеева минутой молчания и возложили цветы к бюсту героя.

Мероприятие открыл начальник УФСИН России по Пензенской области Владислав Муравьев, который отметил, что великий подвиг командира спецназа майора Александра Сергеева останется в памяти навсегда.

«Герой России Александр Алексеевич Сергеев ценой своей жизни спас других людей, закрыл своим телом гранату, чтобы не пострадали окружающие. Его поступок является примером истинной самоотверженности и доблести», — сказал глава ведомства.

Памятные мероприятия продолжились на Аллее славы Ново-Западного кладбища. Помощник начальника управления ФСИН по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев отслужил панихиду, после чего состоялось возложение цветов, сообщает пресс-служба ведомства.

17 июня 1994 года майор внутренней службы Александр Сергеев, будучи командиром спецназа УИН Пензенской области, ценой своей жизни спас медицинских работников, захваченных в качестве заложников осужденными колонии №7/5. Преступники угрожали им боевыми гранатами. Сам он в ходе спецоперации получил тяжелое осколочное ранение и 21 июня скончался в больнице.

За мужество и героизм, проявленные при освобождении заложников и обезвреживании вооруженных преступников, указом президента России Александр Сергеев награжден медалью «Золотая Звезда» Героя РФ.