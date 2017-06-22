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В Кузнецке началась подготовка к декаде землячества

10:23 | 22.06.2017 | Общество

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Кузнецк, 22 июня 2017. PenzaNews. План мероприятий декады землячества, которая пройдет в Кузнецке Пензенской области с 1 по 8 сентября, обсудили в ходе заседания оргкомитета, состоявшегося в минувшую среду, 21 июня.

В Кузнецке началась подготовка к декаде землячества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что в ее рамках пройдут фестиваль кузнецких товаропроизводителей «Наша кузница», а также общественный форум, темой которого станут достижения социально-экономического развития города за последние несколько лет.

Кроме того, планируются спортивные соревнования и социальные акции.

Предполагается, что на праздничные мероприятия будут приглашены уроженцы Кузнецка, которые в настоящее время живут в других городах.

Итогом декады землячества станет торжественный вечер, где состоится чествование земляков, внесших значительный вклад в развитие муниципалитета.

По словам мэра Сергея Златогорского, мероприятие должно стать ярким праздником для всех жителей.

«Мы приветствуем любые предложения горожан по проведению мероприятий и готовы совместными усилиями реализовать их в интересах города и его жителей», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба администрации Кузнецка.
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