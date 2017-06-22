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Пензенские полицейские ищут пропавшего 1,5 года назад мужчину с татуировкой на ноге

10:35 | 22.06.2017 | Общество

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают уроженца села Князевка Пензенской области Евгения Макарова 1987 года рождения, который пропал в декабре 2015 года.

Пензенские полицейские ищут пропавшего 1,5 года назад мужчину с татуировкой на ноге

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Он ушел из дома 17 декабря 2015 года и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции уточнили, что на вид мужчине 25–30 лет, рост 175–180 см, он худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, короткие.

«Пропавший был одет в синюю болоньевую куртку с надписью «Спецстрой», черную кофту, такого же цвета утепленные брюки и зимние сапоги, на голове была черная вязаная шапка», — уточнили в ведомстве.

В управлении МВД отметили, что на правой ноге Евгения Макарова ниже колена нанесена татуировка в виде розы ветров и дельфина.
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