Пензенские полицейские ищут пропавшего 1,5 года назад мужчину с татуировкой на ноге Общество

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают уроженца села Князевка Пензенской области Евгения Макарова 1987 года рождения, который пропал в декабре 2015 года.

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«Он ушел из дома 17 декабря 2015 года и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В полиции уточнили, что на вид мужчине 25–30 лет, рост 175–180 см, он худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светло-русые, короткие.

«Пропавший был одет в синюю болоньевую куртку с надписью «Спецстрой», черную кофту, такого же цвета утепленные брюки и зимние сапоги, на голове была черная вязаная шапка», — уточнили в ведомстве.

В управлении МВД отметили, что на правой ноге Евгения Макарова ниже колена нанесена татуировка в виде розы ветров и дельфина.