Пензенская делегация вернулась с «iВолги» Общество

Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Делегация, принимавшая участие в окружном форуме «iВолга» в Самарской области, вернулась в субботу, 24 июня.

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По словам исполняющего обязанности руководителя центра реализации молодежных инициатив пензенского дома молодежи, руководителя делегации региона на форуме Татьяны Филипповой, одним из самых неприятных моментов «iВолги» стала погода.

«Практически ни дня не прошло без дождя. Ребята не ожидали такую погоду, было мокро, грязно, большие испарения — тяжело было там находиться. […] Из плюсов — достаточно хорошая образовательная и вечерняя программы, которые ребят заинтересовывали», — сказала она ИА «PenzaNews».

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Татьяна Филиппова отметила, что участники из Пензенской области принимали участие в шествии «Бессмертного полка», сдаче норм ГТО, а также в соревнованиях по спортивному ориентированию.

«В спортивном ориентировании обогнали Саратов и заняли второе место. Ребятам вручили памятные значки и диплом», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, при защите проектов пензенским участникам не хватило умения преподнести свои разработки.

«Они начинают хорошо, а потом расслабляются и съезжаются. Мы пришли к такому выводу с руководителями делегаций, что для ребят нужно в первые дни форума организовывать мастер-класс по представлению проектов», — добавила Татьяна Филиппова.

В свою очередь руководитель музея занимательных наук «Реактор» Руслан Кондратьев, который выиграл грант в 200 тыс. рублей, отметил, что перед форумом их предупреждали о слабой конкуренции.

«Когда мы приехали и познакомились с проектами наших коллег-конкурентов, мы были приятно удивлены, потому что конкуренция у нас была, и это давало определенный импульс к развитию собственного проекта. Но самое главное, что в стратегическом масштабе для нас очень важно, что это дало понимание, что в Пензе нужно серьезно подходить к подготовке проектов», — добавил собеседник агентства.