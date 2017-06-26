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В Пензе спустя 15 лет демонтирован павильон, где распивали спиртное

13:12 | 26.06.2017 | Общество

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Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Павильон, незаконно установленный на пересечении улиц Свердлова и Набережная реки Мойки в Пензе более 15 лет назад, демонтирован собственником в понедельник, 26 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе спустя 15 лет демонтирован павильон, где распивали спиртное

Фото: Penza-gorod.ru

«В 2016–2017 годах в адрес администрации города поступали неоднократные жалобы от жителей микрорайона на нарушение норм общественного порядка, вызванного распитием алкогольной продукции в нестационарном объекте», — пояснили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что при проверке выяснилось отсутствие правоустанавливающих документов на данное сооружение.

«29 марта 2017 года состоялось выездное заседание комиссии, которая составила акт подтверждения факта самовольно установленного временного объекта. 15 мая было выпущено постановление о демонтаже данного павильона», — отметили в пресс-службе.

В администрации города сообщили, что с собственником также была проведена беседа, в ходе которой ему рекомендовали демонтировать объект в кратчайшие сроки.
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