Более половины пензенцев не ощущают защищенность от преступных посягательств — опрос Общество

Пенза, 26 июня 2017. PenzaNews. Свыше половины жителей Пензенской области не ощущают защищенность от преступных посягательств на их жизнь, здоровье и имущество. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 12 по 25 июня 2017 года, в котором приняли участие 338 пользователей, в том числе 307 из Пензы и области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Отвечая на соответствующий вопрос, более 27% респондентов выбрали вариант «Вообще не ощущаю». Около 23% респондентов проголосовали за ответ «Скорее не ощущаю».

Тех, кто чувствует себя в безопасности, оказалось более 45%. За вариант «Скорее ощущаю» свои голоса отдали примерно 25% участников опроса. Свыше 20% респондентов сообщили, что полностью ощущают свою защищенность от преступных посягательств.

Затруднились с ответом около 4% опрошенных.

Согласно результатам другого опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 29 мая по 11 июня 2017 года, около 40% его участников сообщили, что полиция работает плохо или очень плохо.

По итогам еще одного онлайн-опроса, который проводился с 15 по 28 мая 2017 года, свыше половины респондентов признались, что не доверяют сотрудникам полиции.

По информации УМВД России по Пензенской области, за 2016 год из органов внутренних дел региона по отрицательным мотивам были уволены 53 сотрудника, с начала 2017 года — 16.

Больше всего увольнений пришлось на УМВД России по городу Пензе: в прошлом году управление покинули 13 полицейских, в этом — 5.