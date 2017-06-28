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Предприниматель Геннадий Серебряков будет работать на маршруте №512 «Пенза — Сахзавод»

08:28 | 28.06.2017 | Общество

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Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Свидетельство об обслуживании пассажирских перевозок по маршруту №512 «Пенза — Сахзавод» будет выдано индивидуальному предпринимателю Геннадию Серебрякову. Такое решение принято по итогам заседания конкурсной комиссии, состоявшегося в региональном Минпроме в минувший вторник, 27 июня.

Предприниматель Геннадий Серебряков будет работать на маршруте №512 «Пенза — Сахзавод»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте ведомства, предприниматель Геннадий Серебряков имеет действующую лицензию на право осуществления пассажирских перевозок, у него нет задолженности перед бюджетом и он является добросовестным налогоплательщиком.

Маршрут №512 «Пенза — Сахзавод» будет обслуживаться ежедневно комфортабельным автобусом новой модели, оснащенным кондиционером и системой отопления салона, независимой от работы двигателя.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», индивидуальный предприниматель Геннадий Серебряков стал единственным участником, подавшим заявку  на открытый конкурс Минпрома Пензенской области на право осуществления перевозок по маршруту №512.
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