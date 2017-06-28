Родителям погибшего в Сирии пензенца Павла Казаченкова вручен Орден Мужества Общество

Пенза, 28 июня 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев, глава города Валерий Савельев и военный комиссар региона Павел Тугушев вручили Орден Мужества родителям капитана Павла Казаченкова, который погиб в Сирии, выполняя боевое задание.

Фото: Penza-gorod.ru

Виктор Кувайцев подчеркнул, что Павел Казаченков был настоящим патриотом.

«К сожалению, Павел Андреевич […] погиб там, где ему было предписано исполнять свой воинский долг, долг патриота. Я уверен, что память о капитане будет сохранена и в школе, в которой он учился, и в наших сердцах. Хочется выразить особую благодарность родителям за то, что воспитали такого парня. Он сделал все, чтобы выполнить свой воинский долг», — сказал мэр Пензы.

В свою очередь Валерий Савельев отметил, что родители Павла Казаченкова воспитали настоящего воина.

Читайте также

В Пензе на школе №46 намечено открыть мемориальную доску погибшему в Сирии военному

«Бывает так, что судьба отмеряет человеку лишь несколько минут, чтобы совершить настоящий поступок. Павел Казаченко отдал жизнь, исполняя не только свой служебный, но и нравственный долг. Его имя навсегда будет напоминать нам о мужестве и героизме», — пояснил он.

После этого память погибшего капитана Павла Казаченкова почтили минутой молчания.

Казаченко Павел Андреевич родился в Пензе 15 июля 1985 года.

В 2002 году окончил школу №46 и поступил в Пензенский артиллерийский инженерный институт на специальность «Средства поражения и боеприпасы».

После окончания вуза был направлен для прохождения службы в войсковую часть №52634 Нижнего Новгорода.

6 мая 2013 года ему было присвоено звание капитана.

16 февраля 2017 года, будучи начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения, погиб от взрывной травмы, выполняя боевое задание в Сирии.

Похоронен на аллее Славы Ново-Западного кладбища.