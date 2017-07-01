Мэр Пензы потребовал обеспечить постоянное дежурство в зонах отдыха Общество

Пенза, 1 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал обеспечить постоянное дежурство в зонах отдыха для контроля за санитарным состоянием.

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«В период активного посещения населением зон отдыха на каждом объекте постоянно должен находиться человек для контроля за санитарным состоянием этих мест и соблюдением правил безопасности нахождения на водных объектах», ― сказал глава администрации Пензы в ходе посещения зоны отдыха у больницы №6 имени Г.А. Захарьина в субботу, 1 июля.

Он также обратил внимание на то, что что левый берег водоема данной зоны отдыха содержится в порядке, а правый ― благоустроен не до конца.

В частности, Виктор Кувайцев обратил внимание, что на установленном стенде размещена не вся нужная информация.

«Где телефоны экстренных служб? Куда жителям обращаться в случае экстренной ситуации?» ― подчеркнул он.

Мэр также поручил идентифицировать собственника сетей электроснабжения и найти возможность их подключения в ночное время.

Также Виктор Кувайцев обратил внимание на необходимость завоза нового песка и приведения в порядок общественного туалета, сообщает пресс-служба мэрии.