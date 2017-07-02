В Пензе учредитель фонда помощи животным расскажет о продвижении в соцсетях Общество

Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Учредитель пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» Инна Назарова расскажет о способах привлечения внимания аудитории к проектам НКО.

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Встреча на тему «Общественная кампания: инструменты и особенности проведения» пройдет в офисе фонда «Гражданский Союз» в предстоящий четверг, 6 июля.

Как сообщается на сайте организации, все желающие смогут узнать о том, с помощью каких инструментов привлечь внимание пользователей; какие цели нужно ставить при проведении общественной кампании и как повысить эффективность использования соцсетей.

Помимо представителей НКО, на встречу также приглашаются активисты, студенты и все заинтересованные жители.

Мероприятие организовано в рамках «Теплицы социальных технологий» — общественного образовательного проекта, направленного на развитие сотрудничества между некоммерческим сектором и IT-специалистами.