В Пензе объявлен аукцион на троллейбусные перевозки с начальной ценой почти 30 млн. рублей Общество

Пенза, 2 июля 2017. PenzaNews. Электронный аукцион на выполнение работ, связанных с осуществлением в Пензе регулярных перевозок по шести муниципальным троллейбусным маршрутам — №№1, 2, 6, 7, 8 и 9, объявлен на официальном портале госзакупок.

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Заказчиком выступает городское управление транспорта и связи.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28 млн. 624 тыс. 746 рублей. Источником финансирования является бюджет Пензы.

Как отмечается в документации, авансирование не предусмотрено. Оплата будет производиться ежемесячно исходя из фактически выполненного объема, но не превышающего того, что указан в техническом задании, по цене единицы работы — стоимости 1 км пробега городского наземного электрического транспорта.

Контракт рассчитан на три месяца с момента его заключения.

Среди требований к участникам аукциона — отсутствие решения арбитражного суда о его признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

Электронный аукцион назначен на 21 июля.

Как отмечается в проекте контракта, его цена указана с учетом всех расходов исполнителя, связанных с выполнением работ, в том числе на страхование, уплату налогов, пошлин и сборов.

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Сумма субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, имеющих право на льготный и бесплатный проезд, включена в цену контракта и дополнительно не возмещается.

В проекте контракта также уточняется, что регулируемый тариф на перевозку пассажиров и багажа составляет 17 рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 мая 2017 года управление транспорта и связи Пензы заключило муниципальный контракт на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам с ООО «Городской электрический транспорт». Заявка компании оказалась единственной, поданной на электронный аукцион, который был объявлен месяцем ранее.

Контракт с «Горэлектротрансом» на перевозку пензенцев троллейбусами был заключен на 2 месяца.