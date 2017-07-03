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В Пензе губернатор потребовал исключить из общественных советов «своих» людей

10:20 | 03.07.2017 | Общество

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Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал пересмотреть составы общественных советов, созданных при министерствах и ведомствах, исключив из них тех, кто не готов озвучивать критические замечания к работе.

В Пензе губернатор потребовал исключить из общественных советов «своих» людей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в их состав необходимо ввести активных и деятельных людей, способных указать на имеющиеся недочеты.

«А которые работают в этой системе и понимают министров, […] такие члены общественного совета много пользы не принесут», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 3 июля.

Иван Белозерцев отметил, что в составе общественных советов должны быть «оппозиционные члены».

«Вам поддадут в присутствии СМИ, покажут по телевизору, опубликуют на сайте, […] и вы уже начинаете по-другому работать», — сказал губернатор Пензенской области.
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