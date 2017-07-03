В Пензе подготовлен проект стратегии защиты женщин Общество

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Проект региональной стратегии защиты женщин разработан в Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба облправительства, рабочая версия документа подготовлена в рамках национальной стратегии действий в интересах женщин, рассчитанной на 2017–2022 годы.

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В ней отражены такие аспекты региональной политики, как повышение уровня благосостояния женщин, их трудоустройство и самореализация, сохранение здоровья, поддержка материнства и детства, а также предупреждение социального неблагополучия и насилия.

На данный момент стратегия проходит доработку в соответствии с федеральным законодательством.

Ожидается, что в сентябре проект документа будет представлен на широкое обсуждение.

Свои поправки в него смогут внести члены совета женщин Пензенской области, представители общественных организаций, а также эксперты.

Реализацию предусмотренных стратегией мероприятий будет курировать специально созданный координационный совет.